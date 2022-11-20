Замглавы Минэка Украины Бережная: не менее пяти млн человек лишились работы во время боев

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что после начала боевых действий в стране по меньше мере работу потеряли пять млн человек. Об этом она рассказала на польско-украинском экономическом форуме. Слова Бережной приводятся на сайте министерства.

Замминистра экономики отметила, что Киев ожидает поддержку партнеров для восстановления страны и реализации социальных программ, чтобы вернуть украинских граждан. По ее словам, рынок труда на Украине продолжает разрушаться из-за боевых действий. Бережная подчеркнула, что в стране «существенно вырос уровень безработицы».

«Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн человек. По меньшей мере 5 млн человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек» — сказал она.

По словам замглавы Министерства экономического развития, украинские власти запустили несколько программ, чтобы попытаться стабилизировать рынок труда и экономику. Она отметила, что сюда можно включить доступное кредитование и грантовую поддержку для бизнеса, привлечение безработных граждан к общественным работам, а также перемещение компаний «с опасных территорий в относительно безопасные».

Бережная призналась, что Киев намеревается вернуть всех своих граждан, которые покинули страну из-за боевых действий.

Ранее глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев подумать о том, чтобы покинуть страну. Это, заявил он, позволит снизить спрос на энергосистему.