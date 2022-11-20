The Sunday Times: Британия скрыла информацию о поставках нефти из России

После начала спецоперации России на Украине в британские порты приходило как минимум 39 партий нефти из РФ, которую записывали как топливо из других стран. Об этом пишет газета The Sunday Times, которая отследила движение танкеров, а также проанализировала торговую статистику Британии.

В Британию после начала спецоперации на Украине прибыли по меньшей мере 39 партий российской нефти на £200 млн ($237 млн), которая была оформлена как импорт из других стран. Например, нефть из России на сумму в £23 млн ($27,3 млн), которая прибыла в Имингем с марта этого года, была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. Примерно по такой же схеме оформлялись и другие поставки, отметили в газете.

По данным издания, служба национальной статистики (ONS) при сборе информации использовала данные, согласно которым нефть из России в Британию не поставлялась. Однако от управления по налогам и таможенным сборам (HMRC) стало известно, что британские порты принимали российскую нефть. Несмотря на то, что ограничения на поставку нефти из России вступают в силу в декабре, практика оформления поставок из России с одного судна на другое усложняет применение санкций.

Бывший лидер Консервативной партии и член британского парламента Дункат Смит заявил, что необходимо закрыть такую очевидную лазейку, благодаря которой нефть из России беспрепятственно поступает на рынок.

В конце октября агентство Bloomberg сообщило, что Россия занимается созданием «теневого флота» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают во всем мире, чтобы с его помощью обойти нефтяное эмбарго Евросоюза, стартующее 5 декабря.