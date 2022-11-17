Экономист рассказала, на какие товары вырастут цены в 2023 году

В России в 2023 году вырастут цены в первую очередь на товары первой необходимости. Таким мнением поделилась с «Общественной службой новостей» заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута. По ее словам, это вызвано тем, что большинство покупателей будут стремиться закупать продукты и предметы быта впрок, а вместе с повышенным спросом будут расти и ценники.

«Подорожает абсолютно все. В первую очередь продукты первой необходимости», — сказала Ведута.

Она добавила, что в России может вырасти спрос на бытовую технику, на автомобили и другие крупные покупки, поскольку из-за падения платежеспособности граждане будут стараться избавиться от денег, вложив их в материальные ценности.

«В любом случае, реальные доходы населения будут падать. Могут поднимать зарплаты, но цены будут расти гораздо быстрее», — заключила эксперт.

Ранее профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина предположила, что цены на различные виды мяса, и особенно на говядину, вырастут в 2023 году.