В ЕС полагают, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины становится критическим

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич написал в своем аккаунте в Twitter, что в Евросоюзе считают, что ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критической точке.

«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической отметке», — написал он.

Ленарчич добавил, что Европейский союз без остановки работает над поддержкой энергоснабжения страны.

С утра 17 ноября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В части регионов начались экстренные отключения электроэнергии. Власти, СМИ и очевидцы сообщают о прилетах по Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Днепровской областям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.