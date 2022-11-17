Die Welt: Германия может столкнуться с дефицитом мяса из-за закрытия производств

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В ближайшие месяцы Германия может испытать дефицит мяса из-за массового закрытия производств. Об этом пишет издание Die Welt.

В публикации указали, что представители мясной промышленности Германии предупреждают о возникновении перебоев в снабжении мясом, в особенности, свининой. Участники рынка отмечают, что полки магазинов могут опустеть через четыре-шесть месяцев. Это происходит из-за действий политиков, которые заявляют о необходимости сократить поголовье скота на 50% ради благополучия животных и защиты климата. Это, в свою очередь, может привести к закрытию производств, скачку цен на мясо, а на прилавках будет меньше товара.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что такие суждения лишают животноводов поддержки. Кроме того, нет никаких изменений в законе по поводу строительства новых и более улучшенных стойл. Несмотря на то, что вегетарианство становится все популярнее в последние годы, все-таки 90% населения Германии употребляет мясо. Поэтому есть риск скатывания в продовольственный кризис наравне с энергетическим из-за неверных решений властей страны.

Аналитики посчитали, что «круговорот веществ» в аграрном секторе нарушится, если поголовье скота будет уменьшаться. Это приведет к уменьшению объема удобрений, которые необходимы для выращивания овощей. То есть, грубо говоря, без мяса не будет овощей.

В конце октября президент Торгово-промышленной палаты страны Петер Адриан заявил, что часть предприятий в Германии могут приостановить свою работу из-за отсутствия решения проблем в области энергетики.

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