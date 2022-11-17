Глава Минфина Великобритании сообщил, что экономика страны находится в рецессии

Экономика Соединенного Королевства находится в рецессии. Об этом заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант, написал ТАСС.

В середине сентября пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП (экономика страны) в течение двух кварталов подряд.

Во второй половине октября газета Financial Times со ссылкой на данные компании S&P написала, что экономика Великобритании вступила в октябре в фазу рецессии из-за высоких цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

На прошлой неделе председатель государственного Комитета по изменению климата Великобритании Джон Гаммер выдвинул инициативу, согласно которой гражданам Великобритании рекомендуется закрывать на ночь шторы и утеплять окна для сохранения тепла в домах, чтобы не переплачивать за электроэнергию при росте цен.

В тот же период глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что все граждане страны столкнутся с повышением налогов. По словам министра, новое правительство стремится к снижению инфляции, которая достигла в сентябре в годовом исчислении 10,1%, что является наивысшим показателем за 40 лет.