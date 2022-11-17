«Норникель» ищет альтернативный способ доставки продукции до своего завода в Финляндии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российская горно-металлургическая компания «Норникель» ищет возможности доставки сырья на свой финский завод Harjavalta в то время, как государственный железнодорожный оператор VR постепенно прекращает перевозки Россией и Финляндией. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение представителя предприятия.

Как рассказал собеседник издания, в качестве возможных вариантов рассматривают сотрудничество с другими железнодорожными операторами, а также использование морского пути. Прежде никелевый концентрат перевозили из Мурманска в город Харьявалта только по железной дороге. Завод «Норникеля» в Харьявалте перерабатывает российское сырье и некоторых других поставщиков.

Железной дорогой в Финляндии владеет государство. Компания VR — основной игрок. Есть более мелкие. Например, разрешение на грузовые перевозки внутри страны с 2020 года есть у эстонской Operail.

VR Transpoint приостановила прием российских поездов с 27 марта. Компания «Российские железные дороги» в свою очередь прекратила отправку грузов в направлении Финляндии 26 марта.

На прошлой неделе директор финского портового оператора HaminaKotka Киммо Наски заявил, что решение государственного железнодорожного оператора VR запретить грузоперевозки на российском направлении идет во вред глобальной продовольственной безопасности.

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