В Киеве сообщили о продлении зерновой сделки

Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку продлили на 120 дней, передает РИА Новости.

«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле», — написал министр в соцсетях.

Он подчеркнул, что гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, предусматривающее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Срок договора истекал 19 ноября.

Ранее Россия приостанавливала действие соглашения в связи с произошедшим в Севастопольской бухте. Спустя несколько дней РФ вернулась к сделке. Отмечалось, что Украина дала письменные гарантии о неиспользовании коридора для ведения боевых действий против Москвы.

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