Аналитики Bloomberg посчитали, что рецессия в России продлится до III квартала 2023 года

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«Газета.Ru»

Российская экономика начнет расти только в третьем квартале (июль — октябрь) 2023 года, до этого показатели будут падать. Об этом написало агентство Bloomberg, которое провело опрос среди аналитиков.

Экономисты Bloomberg Economics спрогнозировали, что в 2022 году падение ВВП страны окажется на уровне 3,5%, в 2023 — 2%. По их прогнозам, эта рецессия может стать самой глубокой со времен кризиса 2008 года.

По словам аналитика агентства Александра Исакова, экономика страны не начнет расти до второй половины 2023 года, поскольку из-за ограничительных мер продолжит сокращаться энергетический сектор и производство. На продолжение рецессии повлияет и постепенное сокращение мер стимулирования спроса — например, отмена льготной ипотеки.

Аналитики американского банка Morgan Stanley считают, что рецессия в России окажется затяжной, в том числе из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику.

Накануне пресс-служба Росстата сообщила, что снижение ВВП России в III квартале 2022 года составило 4% в годовом выражении. Также статистическое ведомство подтвердило снижение ВВП России во II квартале 2022 года на уровне 4,1% год к году.

На этой неделе в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки, которая в настоящее время выдается под 7% годовых и закончится 31 декабря 2022 года.

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