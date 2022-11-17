В Совфеде предложили заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступает за заморозку активов бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Письмо с соответствующим предложением он направит 17 ноября вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, сообщает ТАСС.

Как указал парламентарий, недружественные страны выявляют и арестовывают активы россиян. Он считает, что в связи с этим следует рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении граждан, покинувших страну после 24 февраля, а тем более тех лиц, которые отказались от российского гражданства.

По словам сенатора, заморозить активы в Российской Федерации необходимо в первую очередь у владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также руководителям институтов развития или госкорпораций.

Он также предлагает рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и других выплат, причитающихся таким россиянам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования спецоперации.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы Российской Федерации объемом €300 млрд необходимо удерживать в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны Евросоюза называть вещи своими именами и признать, что заморозка российских активов — это воровство.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.