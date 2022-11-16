Владелец «Вкусно — и точка» покупает активы логистической компании Havi Россия

Владелец сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор покупает активы логистической компании Havi Россия (ООО «Рулог»), говорится в сообщении компании.

Сделка будет совершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы. В периметр сделки войдут 14 распределительных центров логистической компании в РФ.

«После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка», — сообщили в компании.

Во «Вкусно — и точка» также уточнили, что все сотрудники компании, а это более 1200 человек, сохранят рабочие места.

Havi ранее занималась перевозкой продуктов для сети ресторанов McDonald's. На российском рынке компания около 15 лет.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Говор хотел приобрести активы финской компании Huhtamaki в России за €151 млн. Ранее клиентами производителя были KFC, Burger King и IKEA.