Риэлторы заявили, что московская семья сможет накопить на новую «однушку» за 15 лет

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Среднестатистическая московская семья из двух человек сможет накопить на новую однокомнатную квартиру за 15 лет. Об этом «Интерфаксу» заявили аналитики «Миэль».

В публикации указали, что, по данным Росстата, без использования ипотеки московская семья накопит на новую квартиру площадью 38 кв.м за семь лет. В этом подсчете учитывается официальная средняя зарплата в Москве в районе 93 тыс. рублей за вычетом прожиточного минимума в 23,5 тыс. рублей. Однако такой метод подсчета не учитывает инфляцию, расходы на аренду, транспорт, медицину, отдых и многие другие траты.

В «Миэль» указали, что жилье может называться доступным, если коэффициент его доступности ниже трех лет. При этом жилье уже назовется недоступным с коэффициентом более пяти лет. Однако в 2020 году этот коэффициент был на уровне четырех лет. Все это говорит о том, что жилье в Москве дорожает быстрее, чем растут доходы граждан.

Ранее в среду эксперт рынка Константин Барсуков заявил, что цены на недвижимость на вторичном рынке могут начать расти осенью 2023 года. При этом в настоящее время стоимость жилья не растет. Более того, к концу 2022 года цены могут упасть на 15-20%. Ситуация на рынке новостроек, как отметил аналитик, складывается иная. Новые квартиры могут подняться в цене, как только в России продлят программу льготной ипотеки.

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