Риэлторы заявили, что московская семья сможет накопить на новую «однушку» за 15 лет

Среднестатистическая московская семья из двух человек сможет накопить на новую однокомнатную квартиру за 15 лет. Об этом «Интерфаксу» заявили аналитики «Миэль».

В публикации указали, что, по данным Росстата, без использования ипотеки московская семья накопит на новую квартиру площадью 38 кв.м за семь лет. В этом подсчете учитывается официальная средняя зарплата в Москве в районе 93 тыс. рублей за вычетом прожиточного минимума в 23,5 тыс. рублей. Однако такой метод подсчета не учитывает инфляцию, расходы на аренду, транспорт, медицину, отдых и многие другие траты.

В «Миэль» указали, что жилье может называться доступным, если коэффициент его доступности ниже трех лет. При этом жилье уже назовется недоступным с коэффициентом более пяти лет. Однако в 2020 году этот коэффициент был на уровне четырех лет. Все это говорит о том, что жилье в Москве дорожает быстрее, чем растут доходы граждан.

Ранее в среду эксперт рынка Константин Барсуков заявил, что цены на недвижимость на вторичном рынке могут начать расти осенью 2023 года. При этом в настоящее время стоимость жилья не растет. Более того, к концу 2022 года цены могут упасть на 15-20%. Ситуация на рынке новостроек, как отметил аналитик, складывается иная. Новые квартиры могут подняться в цене, как только в России продлят программу льготной ипотеки.