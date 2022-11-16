Литва собирается построить еще один морской ветропарк в Балтийском море

Литва собирается возвести второй морской ветропарк мощностью до 700 мегаватт в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики балтийской республики, передает радио Sputnik.

В пресс-службе указали, что Литва собирается объявить аукцион на развитие первого ветропарка, а также на постройку второго уже в 2023 году. При этом тендер выиграет тот, кто предложит наибольшую цену за проект, чтобы можно было направить средства на смягчение последствий энергокризиса.

По данным ведомства, Литве необходимо срочно нарастить производство энергии внутри страны. При этом второй ветропарк будет строиться без господдержки, как это было с первым проектом. Помимо этого, разработчик должен самостоятельно провести все расчеты и исследования, а также оценить влияние проекта на окружающую среду.

В Минэнерго Литвы добавили, что победитель тендера также понесет всю ответственность за подключение к энергосетям и передачу энергии на суше. Кроме того, необходимо будет соблюдать все требования нацбезопасности. При этом за первые три квартала 2022 года Литва выработала почти 38% от потребности энергии внутри страны, где две трети объема пришлось на возобновляемые источники энергии.

Ранее в среду обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что текущую зиму Европа сможет пережить, однако последующие не получится из-за того, что на энергорынке недостаточно СПГ, а возобновляемые источники энергии (ВИЭ) еще недостаточно развиты.