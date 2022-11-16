Минэкономики Словакии сообщило о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» в страну

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

В Министерстве экономики Словакии сообщили, что поставки в страну нефти по трубопроводу «Дружба» возобновлены. Об этом сообщает ТАСС.

«Поставки нефти в Словакию (по нефтепроводу «Дружба») были восстановлены», — сказано в сообщении.

Ранее представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию через территорию Украины.

По словам Демина, прокачка началась в 17:09 по московскому времени.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет безопасности после того, как нефтепровод «Дружба» прекратил прокачку нефти и в Польше произошел инцидент с падением ракеты.

До этого стало известно, что Польша попросила Евросоюз наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы Варшаве не надо было платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов.

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