Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 млрд рублей на фоне рекордного спроса

Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму свыше 820 млрд рублей при исторически рекордном спросе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации указали, что исторически рекордный спрос составляет 1,2 трлн рублей. При этом на аукционах 16 ноября инвесторам предложили ОФЗ трех серий.

По данным ведомства, результаты аукционов говорят о том, что инвесторы уверены в устойчивости экономики России. Кроме того, можно предположить, что инвесторы также испытывают доверие к проводимой макроэкономической политике страны.

В начале ноября глава проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова рассказала россиянам, какое вложение могут сделать россияне при наличии у них 10 тысяч рублей. Савенкова призвала российских граждан начать инвестировать. Финансист напомнила, что большую часть ценных российских бумаг — «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка — торгуют лотами меньше трех тысяч рублей, а ОФЗ — лотами от одной тысячи рублей.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что минфин РФ поддерживает идею обмена с иностранными инвесторами замороженными в результате санкций активами.