Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 млрд рублей на фоне рекордного спроса

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Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму свыше 820 млрд рублей при исторически рекордном спросе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации указали, что исторически рекордный спрос составляет 1,2 трлн рублей. При этом на аукционах 16 ноября инвесторам предложили ОФЗ трех серий.

По данным ведомства, результаты аукционов говорят о том, что инвесторы уверены в устойчивости экономики России. Кроме того, можно предположить, что инвесторы также испытывают доверие к проводимой макроэкономической политике страны.

В начале ноября глава проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова рассказала россиянам, какое вложение могут сделать россияне при наличии у них 10 тысяч рублей. Савенкова призвала российских граждан начать инвестировать. Финансист напомнила, что большую часть ценных российских бумаг — «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка — торгуют лотами меньше трех тысяч рублей, а ОФЗ — лотами от одной тысячи рублей.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что минфин РФ поддерживает идею обмена с иностранными инвесторами замороженными в результате санкций активами.

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