Россияне в октябре купили в Турции больше объектов недвижимости, чем все иностранцы

Граждане России в октябре 2022 года купили объектов недвижимости на турецком рынке больше остальных иностранцев. Данные об этом опубликовала пресс-служба национального Института статистики (TurkStat).

По данным аналитиков, россияне купили 2023 лота на популярном курорте. На втором месте — иранцы. Граждане этой исламской республики купили 498 объектов недвижимости в Турции. На третьем месте Ирак (310 объектов), четвертые — украинцы (216).

Всего в октябре, по данным TurkStat, в южноевропейской республике удалось заключить 102,66 тыс. сделок. Из них 5,2% оформили с иностранцами. Больше всего квартир и домов продали в Анталье (2 123), Стамбуле (1 658) и городе Мерсин (490).

В конце октября председатель совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омер Фарук Акбал сообщил, что в 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранных граждан. С января россияне приобрели каждый пятый объект жилья в республике.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что стоимость проживания в турецких отелях летом 2023 года увеличится на 35-50% относительно аналогичного периода 2022 года. Представитель группы отелей Kilit Hospitality Group (Crystal Hotels, Nirvana Hotels) Гюзель Кыйяк отметила, что туристы из России продолжат отдыхать в Турции, несмотря на рост стоимости проживания.