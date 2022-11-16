Goldman Sachs: запасы газа в европейских хранилищах будут на уровне 30% к концу сезона

После окончания зимнего сезона европейские хранилища газа будут наполнены на 30% из-за аномально теплой погоды перед началом периода отопления. Об этом заявили аналитики Goldman Sachs, передает Bloomberg.

В конце марта 2023 года европейские подземные хранилища газа (ПХГ) будут заполнены на 30%, при этом ранние прогнозы сулили лишь 21-23%. Аналитики посчитали, что прогноз улучшился из-за резкого сокращения потребления газа в Европе и слабого импорта сжиженного природного газа в Китае.

По данным Goldman Sachs, из-за сохранения запасов газа в октябре будет проще начать накопление на следующий отопительный сезон. При этом страны летом будут строить новые газовые хранилища, чтобы наращивать возможности накопления. При этом летом 2023 года цена газа может быть на уровне $1970 за тысячу кубометров. При этом предыдущий прогноз был выше $2500 за тысячу кубометров.

13 ноября РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщили, что Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные газовые хранилища, к настоящему моменту уровень газа в них близок к 95,5%.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщило, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении.