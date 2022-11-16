Goldman Sachs: запасы газа в европейских хранилищах будут на уровне 30% к концу сезона

close
100%
Gustau Nacarino/Reuters

После окончания зимнего сезона европейские хранилища газа будут наполнены на 30% из-за аномально теплой погоды перед началом периода отопления. Об этом заявили аналитики Goldman Sachs, передает Bloomberg.

В конце марта 2023 года европейские подземные хранилища газа (ПХГ) будут заполнены на 30%, при этом ранние прогнозы сулили лишь 21-23%. Аналитики посчитали, что прогноз улучшился из-за резкого сокращения потребления газа в Европе и слабого импорта сжиженного природного газа в Китае.

По данным Goldman Sachs, из-за сохранения запасов газа в октябре будет проще начать накопление на следующий отопительный сезон. При этом страны летом будут строить новые газовые хранилища, чтобы наращивать возможности накопления. При этом летом 2023 года цена газа может быть на уровне $1970 за тысячу кубометров. При этом предыдущий прогноз был выше $2500 за тысячу кубометров.

13 ноября РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщили, что Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные газовые хранилища, к настоящему моменту уровень газа в них близок к 95,5%.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщило, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть