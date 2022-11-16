Бизнес и отраслевики захотели господдержки вместо рисков импортозамещения

Бизнес и отраслевые министерства хотели бы обменять риски импортозамещения на реальную господдержку. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на дискуссию в Совете федерации.

Широкое обсуждение проблем импортозамещения в радиоэлектронной промышленности выявило отсутствие соглашений в плане разделения затрат и рисков между государством и бизнесом. Поэтому большинство участников рынка на фоне сложностей, возникших из-за спецоперации на Украине, рассчитывают на рост финансирования вместо точечной помощи успешным проектам.

Во время дискуссии в Совфеде представители Минцифры напомнили о планах по расширению программы льготного кредитования для производителей вычислительной техники, а также о программах поддержки. В свою очередь представители отрасли предлагают расширить льготное кредитование и разрешить неконкурентные закупки у единственного поставщика. Однако основные финансовые инициативы отрасли встречают сопротивление со стороны Минфина.

В Минфине заявили, что радиоэлектронная промышленность финансируется вполне достаточно, так как бюджет профильной госпрограммы увеличен вдвое. Однако представители отрасли говорят, что финансирование необходимо увеличивать не в два раза, а в десятки или сотни раз.

12 ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец заявил, что чрезмерное укрепление рубля может привести к тому, что российский экспорт будет неконкурентоспособным, отчего производство продукции в стране станет невыгодным.