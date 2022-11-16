Экономист рассказал, как изменился алкогольный рынок России после начала СВО

Экономист Черниговский: алкогольный рынок с началом СВО пополнился российской продукцией

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

С 24 февраля алкогольный рынок России начал расти, заявил в интервью ФАН генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. По его словам, импорт зарубежного спиртного снизился, однако выросли объемы производства отечественной продукции.

«Сейчас алкогольный рынок на подъеме, рост идет по всем сегментам производства и объему продаж. Рост наблюдается с февраля текущего года. Объемы импорта снизились, соответственно, объемы производства отечественной продукции выросли. То есть произошло импортозамещение», — рассказал Черниговский.

Он отметил, что в целом по алкогольному рынку, за первые 10 месяцев текущего года рост произошел на 8,5%. Продажи игристых вин выросли на 26%, водки на 7%. При этом пиво стали покупать реже на 4%, поделился данными эксперт.

Ранее сообщалось, что российские производители спиртных напитков стали оптимизировать производство на фоне международных санкций и торговых ограничений, введенных западными странами против Москвы.

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