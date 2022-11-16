Венчурный капиталист Дрейпер заявил о возможном росте биткоина до $250 тыс. в 2023 году

Венчурный капиталист Тим Дрейпер заявил о росте биткоина в 2023 году до $250 тыс. Свой прогноз бизнесмен подтвердил в интервью Cointelegraph.

«Никаких изменений в прогнозе. Все еще $250 тыс. к началу следующего года», — отметил Дрейпер.

По его словам, из-за развала криптобиржи FTX ничего не произойдет. Поэтому какого-либо влияния на крипторынок от этого события не будет. Кроме того, первая криптовалюта децентрализована, в отличие от того, чтобы у FTX. То есть биржа зависела от основателя. Когда у валюты есть единая точка, то ей можно манипулировать как угодно.

Он добавил, что кризис с FTX лишь вызовет еще большие процессы децентрализации из-за выявленных проблем с централизацией.

12 ноября председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский в разговоре с Lenta.Ru заявил, что новый цикл роста курса биткоина может начаться в 2023 году. Криптоаналитик видит два сценария развития событий относительно того, что произойдет с этой цифровой валютой к концу 2022 года. Либо крупные игроки начнут «давить рынок еще вниз», и курс биткоина упадет до $9-10 тыс., либо первая криптовалюта начнет расти в цене ввиду того, что сейчас «инфляция в западных странах и по всему миру ускорилась очень сильно».