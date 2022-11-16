Путин поддержал предложение расширить возможности внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства и попросил уделить особое внимание пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он рассчитывает, что банки будут более ответственно подходить к выдаче кредитов после расширения для граждан возможностей банкротства.

«Безусловно, нужно уделить особое внимание семьям с детьми, и ваше (главы Минэкономразвития Максима Решетникова. — Газета. Ru) предложение увеличить первую планку, понизить нижнюю, сроки сократить тоже поддерживаю полностью», — сказал он и также поддержал предложение по ограничению предельного срока исполнительных производств до 7 лет.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявлял, что за два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам России спишут долги на сумму в размере более 3,7 млрд рублей.

В России механизм освобождения от долгов без суда начал действовать 1 сентября 2020 года. Отмечается, что к упрощенной схеме банкротства прибегли порядка 10,6 тыс. человек, при этом желающих было 22,5 тыс.