Финская Gasum заявила об отсутствии судебного обязательства по рублевой оплате за газ из России

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Суд не обязывал финскую государственную энергетическую компанию Gasum оплачивать поставки газа из России в рублях. Стороны должны продолжить переговоры по урегулированию ситуации с импортом топлива от энергохолдинга «Газпром». Об этом говорится на сайте скандинавского концерна.

Компания «Газпром экспорт» прекратила поставки газа в Финляндию в мае 2022 года. Причиной стал отказ концерна Gasum от рублевой схемы оплаты топлива. После фактической приостановки прокачки газа с российской стороны финская компания обратился в арбитражный суд.

«14 ноября арбитражный суд вынес решение по этому вопросу. Согласно арбитражному решению, Gasum не обязана платить в рублях или в соответствии с предлагаемой процедурой оплаты», — говорится в заявлении Gasum.

Кроме того, суд также обязал обе стороны вернуться к переговорам по урегулированию разногласий по оплате российского газа. При этом руководство холдинга приняло решение оставить в тайне детали дальнейших переговоров с «Газпромом», уточнили в пресс-службе Gasum.

21 мая «Газпром» подтвердил остановку поставок газа финской Gasum из-за отказа в оплате рублями. В то же время зависимость Финляндии от импорта российского топлива до 2022 года оставалась на высоком уровне. По итогам 2021-го две трети от общего национального объема потребления в скандинавской стране покрывалось благодаря импорту 1,5 млрд кубометров газа, предоставленного энергохолдингом «Газпром».

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