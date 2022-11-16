В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг трубопровода «Дружба»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба», так как не обладает необходимой информацией.

«Информацией не располагаю, вести себя как поляки не хочу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша просит Евросоюз наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы Варшаве не надо было платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов.

Затем стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает Совбез из-за остановки нефтепровода.

Кроме того, официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что Украина не планирует 16 ноября, возобновлять прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».