В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг трубопровода «Дружба»

Песков отметил, что не располагает информацией о ситуации вокруг трубопровода «Дружба»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба», так как не обладает необходимой информацией.

«Информацией не располагаю, вести себя как поляки не хочу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша просит Евросоюз наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы Варшаве не надо было платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов.

Затем стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает Совбез из-за остановки нефтепровода.

Кроме того, официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что Украина не планирует 16 ноября, возобновлять прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».

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