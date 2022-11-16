Минтруд России прогнозирует, что по итогам года рост номинальной зарплаты составит 11,6%

Рост средней номинальной зарплаты по итогам текущего года в РФ прогнозируют на уровне 11,6%, информировала заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный показатель будет ниже инфляции.

«Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%...» — подчеркнула Мухтиярова.

Ситуацию с номинальной заработной платой Мухтиярова спрогнозировала на генсовете Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Ранее стало известно, что группа аналитиков предложила создать в России резервный фонд пенсионной системы. Среди других предложений экспертов для более эффективной работы пенсионной системы в России — утверждение методик расчета бюджетного трансферта.

Также юрист Елена Кудерко объяснила, что работников с зарплатой ниже МРОТ не могут лишить премии.