В России могут подорожать семечки из-за снижения темпов уборки подсолнечника

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Константин Михальчевский/РИА \«Новости\»

Ухудшение погодных условий в Центральной России и Поволжье замедлило темпы уборки подсолнечника до рекордно низких уровней 2017 года, из-за чего могут вырасти цены на конечный продукт. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор аналитического центра «Совэкон».

По данным аналитиков, в настоящее время культуру собрали менее чем с 65% площадей против 90-95% за аналогичный период в прошлые годы. На 10 ноября подсолнечник убрали с 6,4 млн га против 9,5 млн га в 2021 году.

По словам директора по маркетингу ГК «Благо» Кирилла Мельникова, если погода продолжит ухудшаться, темпы сбора упадут еще сильнее. Как отмечал 2 ноября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сложности для сбора создает переувлажнение почвы.

В результате, по данным «Совэкона», переработчики, которые ждали рекордного урожая, могут начать повышать цены на сырье. К тому же, многие из них просят продавцов предоставить скидки из-за качества семечки. Мельников пояснил, что обильные осадки в первые два месяца осени привели к повышению кислотного числа в партиях (это основной показатель качества сырья.

В конце августа гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко спрогнозировал, что валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году окажется рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе.

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