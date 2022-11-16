Число работающих пенсионеров в России в третьем квартале снизилось до минимума за 18 лет

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам третьего квартала 2022 года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров за последние 18 лет. Число таких граждан снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 413,6 тыс. и составило 8,1 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) и Росстата.

«По состоянию на 1 октября 2022 года количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Их число стало минимальным с 2004 года — тогда было 7,8 млн», — говорится в материале.

При этом речь идет о пенсионерах, состоящих на учете в ПФР. Получатели пенсий в системе Минобороны, Министерства внутренних дел, Следственного комитета и других силовых структур не попали в статистику.

Число работающих пенсионеров в России снижается на протяжении последних шести лет — с 2016 года. Ежегодный спад фиксировался в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. Исключением стал разве что 2018 год, когда количество работающих пенсионеров в стране снизился по сравнению с 2017-м всего на 2 тыс. граждан, уточняется в статье.

15 ноября Пенсионный фонд России (ПФР) повысил максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Соответствующую надбавку можно получить только за близких родственников, но не более чем за трех человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть