В Европе начался отопительный сезон

Отбор газа из хранилищ в Европе превысил закачку, начался нетто-отбор — это означает, что в Европе фактически начался отопительный сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что отбор газа в среду, 16 ноября, составил более 83 млн куб. м, закачка — 77 млн куб. м. Таким образом, впервые с апреля, когда отопительный сезон завершился, отбор газа превысил его закачку в хранилища.

По данным GIE, общим объем европейских газохранилищ составляет 107,7 млрд кубометров, при этом к началу отопительного сезона страны ЕС совокупными усилия смогли накопить 103,36 млрд куб. м газа — или 95,6% от общего объема.

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