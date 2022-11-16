Roistat: каждая пятая компания в России сократила расходы на интернет-рекламу

По итогам третьего квартала 2022 года каждая пятая компания в России была вынуждена снизить денежные расходы на продвижение собственных продукции и бренда в интернете. С июля по сентябрь число подобных фирм составило 21%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования деловой соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat.

«Каждая пятая компания (21%) в июле-сентябре снизила бюджет на интернет-рекламу. Из них более половины (56%) сократили затраты на 10-20%, треть (32%) — на 20-50%, еще 12% — от 50% и более», — говорится в материале.

Больше всего компаний (19%), снизивших расходы на продвижение бренда в интернете, ведут свою деятельность в сферах общественного питания и ресторанного бизнеса. На втором месте по этому показателю оказались фирмы по продаже автомобилей — в этом сегменте снизили затраты на онлайн-рекламу 17%. Однако у подавляющего числа российских компаний (61%) бюджет на рекламные расходы в интернете остался без изменений в сравнении с предыдущими периодами, уточняется в статье.

14 октября эксперты медиаотрасли в рамках конференции «Медиабизнес» обсудили рекламный рынок и то, как холдинги и издательства адаптируют свой бизнес к новым реалиям. Генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева заявила, что в России проходит замещение брендов. Из списка 20 самых дорогих рекламодателей «заморозились» 12 брендов, зато пришли 8 новых.