Американская компания Estée Lauder объявила о покупке модного дома Tom Ford за $2,8 млрд

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Daniel Reinhardt

Американская компания Estée Lauder, специализирующаяся на производстве и продаже престижных средств по уходу за кожей, декоративной косметики и парфюмерии, объявила о подписании сделки по приобретению модного дома Tom Ford за $2,8 млрд. Об этом сообщается на сайте производителя.

«Компания Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) объявила сегодня о подписании соглашения о приобретении бренда Tom Ford, мирового лидера в области роскоши <....> Сделка оценивает общее предприятие в 2,8 миллиарда долларов», — говорится в заявлении фирмы.

Согласно условиям соглашения, ELС станет единственным владельцем бренда Tom Ford. Кроме того, компании будет принадлежать вся интеллектуальная собственность бренда, уточняется в пресс-релизе фирмы.

Основатель и генеральный директор бренда Tom Ford будет выступать в качестве креативного лица после закрытия сделки и до конца 2023 года. В то же время гендиректор Tom Ford International Доменико Де Соле останется консультантом на тот же срок.

3 ноября газета The Wall Street Journal сообщала, что основным конкурентом Estée Lauder в борьбе за право приобретения модного дома Tom Ford являлась группа компаний французский конгломерат производителей предметов роскоши Kering.

В то же время о возможной продаже бренда агентство Bloomberg заявляло еще в июле 2022 года. Тогда компания, основанная модельером Томом Фордом, обратилась к специалистам инвестиционного банка Goldman Sachs с целью оценить потенциальную выгоду от продажи.

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