Юрист развенчал миф о «новой надбавке» для пенсионеров с 1 декабря

Юрист Соловьев: надбавка для ухаживающих за иждивенцами пенсионеров существует давно

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в последнее время в СМИ появлялись сообщения о «новой надбавке» для ухаживающих за нуждающимися родственниками пенсионеров, а также объяснил порядок выплат за уход и за иждивенцев. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, такие выплаты существуют уже достаточно давно, но они касаются только тех, кто при оформлении патронажа над пожилыми людьми не имеет никакого дохода. Размер выплат – 10 тысяч руб. в месяц для родителей и опекунов и 1200 – для остальных граждан, за исключением жителей Крайнего Севера.

Соловьев добавил, что надбавку за иждивенцев могут получить пенсионеры, но в случае, если у опекунов отсутствуют другие трудоспособные родственники. В этом случае сумма составит треть страховых пенсионных выплат. На 2022 год они будут равны 2407 руб. Юрист подчеркнул, что размер надбавки индексируется.

Ранее стало известно, что максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, составляет в настоящее время 7220 руб. 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть