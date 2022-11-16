Юрист развенчал миф о «новой надбавке» для пенсионеров с 1 декабря

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в последнее время в СМИ появлялись сообщения о «новой надбавке» для ухаживающих за нуждающимися родственниками пенсионеров, а также объяснил порядок выплат за уход и за иждивенцев. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, такие выплаты существуют уже достаточно давно, но они касаются только тех, кто при оформлении патронажа над пожилыми людьми не имеет никакого дохода. Размер выплат – 10 тысяч руб. в месяц для родителей и опекунов и 1200 – для остальных граждан, за исключением жителей Крайнего Севера.

Соловьев добавил, что надбавку за иждивенцев могут получить пенсионеры, но в случае, если у опекунов отсутствуют другие трудоспособные родственники. В этом случае сумма составит треть страховых пенсионных выплат. На 2022 год они будут равны 2407 руб. Юрист подчеркнул, что размер надбавки индексируется.

Ранее стало известно, что максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, составляет в настоящее время 7220 руб.