ТАСС: авиакомпании могут получить еще минимум 25 млрд рублей компенсаций за рейсы по РФ

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Программа частичного возмещения авиакомпаниям операционных расходов на внутрироссийских рейсах может быть продолжена в 2023 году, ее объем составит как минимум 25 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта Российской Федерации.

По его словам, на текущий момент в бюджете на 2023 год заложено 25,3 млрд руб., что является половиной от общей суммы поддержки по данной программе.

«Нам хватит на ноябрь, декабрь и примерно середину января. Потом будем смотреть, как будут развиваться события и перевозки. И, очевидно, будем запрашивать дополнительные средства», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 2023 году планируется продолжить поддержку 11 аэропортов юга и центральной части РФ «в случае продолжения их закрытия».

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что все российские авиакомпании работают достаточно устойчиво и в ведомстве не видят риска их банкротства из-за западных санкций.

Как рассказал глава Росавиации, российские авиакомпании продолжают работать, и никто не говорит о намерении уйти с рынка.

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