Италия удерживает не менее пяти запланированных к поставке в РФ самолетов SSJ 100

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Италия удерживает как минимум пять самолетов SSJ 100, которые планировалось поставить российским эксплуатантам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой ОАК.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании по итогам этого года получат только 10 самолетов Superjet 100 из 19 запланированных.

Источник рассказал журналистам, что часть самолетов находятся в иностранной юрисдикции.

Санкционные ограничения серьезно препятствует их перемещению с территории ЕС в Россию для последующего ремаркетинга. По информации источника, пять самолетов задержаны в Италии в рамках санкций. При этом несколько бортов уже удалось переместить на территорию России. Они проходят необходимые процедуры для передачи в авиакомпании.

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