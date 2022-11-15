НАБУ объявило в розыск экс-депутата Рады по подозрению в отмывании бюджетных $2,5 млн

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-депутата Рады Александра Грановского. Его подозревают в организации коррупционной схемы и нанесения ущерба «Одесскому припортовому заводу» в 93,3 млн гривен ($2,5 млн), передает РИА Новости.

«НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины (Александра Грановского – прим. «Газета.Ru»), которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 миллиона гривен ущерба АО «Одесский припортовый завод», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В бюро уточнили что 99,57% завода принадлежат государству. В октябре депутату было сообщено о подозрении.

По информации следствия, подозреваемый организовал схему, в которой «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, которая потом перепродавала их иностранным компаниям по конкурентным ценам.

Ранее в Раде указали на риск появления коррупции из-за решения Киева пускать моряков за границу.

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