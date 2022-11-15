Глава Минэкологии Бразилии Лейте раскритиковал прилетевших на COP-27 на частных самолетах

Министр охраны окружающей среды Бразилии Хоаким Лейте раскритиковал тех, кто прилетел на частном самолете на 27-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе, написало агентство ТАСС.

«Филантропы, лидеры и предприниматели, а также их вечно чрезмерный штат помощников прибыли на частных самолетах на роскошный морской курорт на Красном море, чтобы требовать от других выполнения целей сокращения выбросов, продвигая ультрасовременные автомобили, полностью водородные или электрические», — сказал он, выступая на форуме.

Лейте назвал таких участников «оторванными от реальности».

Министр выразил мнение, что снизить объем вредных выбросов в атмосферу могла бы модернизация грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, водного транспорта. По его словам, в Бразилии используют около 900 тыс. грузовиков, которые выпустили 25 лет назад, и таких много по всему миру.

Во второй половине октября сообщалось, что шведская климатическая активистка Грета Тунберг пропустит переговоры CОР-27 в Египте. Она назвала глобальный саммит форумом для «зеленого отмывания».