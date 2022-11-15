Медведев пригрозил изымать зарубежное имущество, в случае конфискации российских активов

Экс-президент РФ и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что если российские зарубежные активы будут конфискованы, то стране придется изымать имущество компаний недружественных стран.

По его словам, если на основании решения Генассамблеи ООН будут приняты акты о «воровстве» российских активов, у страны не останется выбора.

«Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — написал чиновник.

По информации Медведева, «денег и прочих ценностей» зарубежных компаний в России, более чем на $ 300 млрд.

«Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — добавил он.

14 ноября Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине от российской спецоперации. Медведев отметил, что резолюция ГА ООН это «начало агонии» организации, которая свидетельствует о скором ее распаде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».