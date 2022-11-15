Toyota начала сокращать штат сотрудников завода в Санкт-Петербурге с выплатой компенсации

Японский автоконцерн Toyota начал сокращать штат сотрудников завода в Санкт-Петербурге с 14 ноября. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета по труду и занятости населения города.

«С 14 ноября на предприятии начались организационно-штатные мероприятия по высвобождению работников», — сказали в комитете.

Отмечается, что компания предложила каждому сотруднику компенсацию в виде 12 и более средних заплат (в зависимости от стажа и должности), сохранение на протяжении года после увольнения полиса ДМС. Также Toyota выразила готовность покрыть расходы на переобучение или повышение квалификации на сумму до 50 000 руб.

По данным комитета, на заводе числятся 1 937 сотрудников в простое.

10 марта Toyota остановила выпуск своих машин на территории России, а также экспорт готовых автомобилей в страну. Затем в тот же день пресс-служба Toyota объявила, что компания не планирует уходить из России.

Ранее 15 ноября сообщалось, что для чиновников из администрации Екатеринбурга планируется закупить новые автомобили Lada (или их эквивалент) взамен машин Toyota.