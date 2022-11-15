FT: США могут помочь Россельхозбанку установить отношения с зарубежными банками

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками с целью продлить зерновую сделку с участием России, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Согласно сведениям издания, в Штатах вряд ли пойдут на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Однако страны Запада готовы предоставить РФ гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу ТольяттиОдесса для продления черноморской зерновой сделки.

12 ноября заместитель министра российского МИД Сергей Вершинин сообщал, что на переговорах с представителями ООН в Женеве Россия обсуждала вопрос переподключения Россельхозбанка к SWIFT и планирует добиться решения этого вопроса.

В октябре «Известия» писали, что на фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков.

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