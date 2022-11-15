FT: США могут помочь Россельхозбанку установить отношения с зарубежными банками

Соединенные Штаты рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками с целью продлить зерновую сделку с участием России, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Согласно сведениям издания, в Штатах вряд ли пойдут на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Однако страны Запада готовы предоставить РФ гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса для продления черноморской зерновой сделки.

12 ноября заместитель министра российского МИД Сергей Вершинин сообщал, что на переговорах с представителями ООН в Женеве Россия обсуждала вопрос переподключения Россельхозбанка к SWIFT и планирует добиться решения этого вопроса.

В октябре «Известия» писали, что на фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков.