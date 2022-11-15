Британская Vodafone объявила о планах поднять цены на услуги связи в 2023 году

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Крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone объявил о планах поднять цены на свои услуги весной 2023 года, чтобы справиться с растущими ценами на электричество и высокими темпами инфляции. Об этом сообщил управляющий британской компании Ник Рид, написала газета The Guardian.

«Мы испытываем значительное негативное влияние со стороны цен на электричество и инфляции <…>. Цена — ключевой компонент того, что мы делаем, как и в любой другой области. Мы говорим о (повышении на) £1-2 каждого счета», — сказал Рид.

По словам главного исполнительного директора Vodafone, стоимость услуг связи повысят на территории 11 из 12 европейских рынков компании, включая Соединенное Королевство. Vodafone присутствует в том числе в Германии, Латвии, Португалии, Дании.

Кроме того, оператор понизил прогноз годовой прибыли на фоне роста цен на энергоносители на £300 млн относительно 2021 года.

Во второй половине октября газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз агентства Telecom Daily сообщила, что услуги крупнейших сотовых операторов связи в России могут столкнуться со значительным удорожанием в следующем году. Тарифам предрекли рост на 10-15%.

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