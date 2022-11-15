Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала структурную перестройку экономики необходимой. Об этом она сообщила на заседании в Госдуме РФ, передает «Интерфакс».

По ее словам, необходимо «трезво оценивать ситуацию» и быть готовыми к любому развитию событий.

«Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что задачей финансового сектора является разработка плана финансирования структурной перестройки экономики.

Ранее Набиуллина заявила, что в настоящее время российские банки стабильны.

По ее словам, ЦБ не оставил на рынке неустойчивые рынки, которые могли бы вызвать «эффект домино».

10 ноября Набиуллина ответила фразой «не люблю искать дно» на вопрос о спаде в экономике России. В то же время нельзя исключать возможные варианты негативного развития ситуации на фоне обострения геополитической обстановки в мире. В любом случае, уточнила она, России необходимо уже сейчас ускорять структурную трансформацию собственного рынка.