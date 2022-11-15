Банк России введет меры по ограничению выдачи ипотеки с околонулевой ставкой с 2023 года

Российский Центробанк с 2023 года введет меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, где ставки по жилищному кредиту находятся на околонулевом уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, написало агентство ТАСС.

«Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку якобы предлагают даже нулевую. <...> Мы выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте. Они вступят в силу в начале следующего года», — сказала председатель регулятора.

По ее словам, в таком случае стоимость квартиры завышают на 20-30%. То есть заемщик переплачивает больше, чем если бы оформил кредит с процентами. При этом продать жилье на вторичном рынке за те же деньги получится только, если цены вырастут на 30%.

В середине сентября Набиуллина назвала ставки по ипотеке под 0% годовых маркетинговым ходом и введением в заблуждение заемщиков.

В первой половине октября в пресс-службе Банка России сообщили, что ЦБ разработал меры, направленные против экстремально низких ставок по ипотеке от застройщиков.