ЦБ: максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках России растут второй месяц подряд

В первой декаде ноября средняя максимальная ставка в десяти крупнейших российских банках составила 6,98%. Планка начала расти в конце сентября — с тех пор данная тенденция продолжается уже второй месяц подряд, свидетельствуют данные мониторинга Центробанка (ЦБ).

«Результаты мониторинга в ноябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: первая декада ноября — 6,98%», — заявили представители пресс-службы валютного регулятора.

Максимальный размер процентной ставки был зафиксирован в первой декаде марта — тогда этот показатель достиг уровня 20,51%. С тех пор ставка постепенно снижалась и достигла минимального показателя в 6,54% к концу сентября. В начале октября средняя ставка находилась на уровне 6,6%, а в середине прошлого месяца достигала 6,8%, отметили аналитики ЦБ.

8 ноября начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий посоветовал россиянам не открывать долгосрочные банковские вклады. Это связано с тем, что в ближайшие месяцы доходность вкладов может вырасти из-за ситуации на долговом рынке.