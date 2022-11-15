Си Цзиньпин сделал неутешительный прогноз по мировой экономике

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что глобальная экономика в данный момент уже сталкивается с угрозой рецессии. По его словам, развивающиеся страны попали под удар первыми. Об этом Си Цзиньпин заявил на саммите G20 на Бали, передает ТАСС.

Китайский лидер считает, что необходимо «содействовать более стойкому глобальному развитию».

«Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом», — сказал он.

Также Си Цзиньпин призвал и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество. Он отметил, что продовольственная и энергетическая безопасность на сегодняшний день являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития.

До этого Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. Об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20.