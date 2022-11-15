Председатель Китая Си Цзиньпин на саммите G20 призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин призвал членов G20 снять односторонние санкции и начать техсотрудничество

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите G20, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества», — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что для решения этих проблем нужно укрепить сотрудничество всех стран в сфере надзора за рынком, а также выстроить партнерские отношения по основным товарам.

Кроме того, председатель КНР призвал снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. Об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на заявления осведомленных источников сообщало, что США и Евросоюз обсуждают вероятность введения экспортных рестрикций против Китая по аналогии с антироссийскими ограничительными мерами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть