Председатель Китая Си Цзиньпин на саммите G20 призвал снять односторонние санкции

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите G20, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества», — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что для решения этих проблем нужно укрепить сотрудничество всех стран в сфере надзора за рынком, а также выстроить партнерские отношения по основным товарам.

Кроме того, председатель КНР призвал снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. Об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на заявления осведомленных источников сообщало, что США и Евросоюз обсуждают вероятность введения экспортных рестрикций против Китая по аналогии с антироссийскими ограничительными мерами.