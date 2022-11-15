Курс доллара на Мосбирже снизился до 60,43 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов 15 ноября снизился на 12,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 60,43 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро в начале торгов во вторник вырос на 17 коп. и составил 62,47 руб., а юань поднялся на 0,7 коп. и достиг 8,541 руб.

Ранее аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что на этой неделе российский рубль будет укрепляться, а доллар может ослабнуть до 60 руб. и даже больше.

До этого финансовый аналитик Александр Джиоев заявлял, что в настоящее время курс рубля вопреки ожиданиям ведет себя спокойно по отношению к американскому доллару, хотя должен укрепляться. Российская валюта по-прежнему торгуется в относительно узком коридоре 61–62 руб. за доллар.

Агентство Bloomberg также сообщало, что Лондон уступил место крупнейшего фондового рынка Европы Парижу. По его данным, общая стоимость акций компаний, торгуемых на этих биржах, составляет $2,823 трлн для фондового рынка Франции и $2,821 трлн для фондового рынка Британии.