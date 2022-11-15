Bloomberg: Париж стал крупнейшим фондовым рынком Европы, обойдя Лондон

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Лондон уступил место крупнейшего фондового рынка Европы Парижу. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, общая стоимость акций компаний, торгуемых на этих биржах, составляет $2,823 трлн для фондового рынка Франции и $2,821 трлн для фондового рынка Британии.

Уточняется, что одной из причин этого стал рост акций французских производителей товаров класса люкс, в числе которых LVMH и Gucci. Акции этих компаний растут в условиях снятия коронавирусных ограничений в Китае, поэтому инвесторы прогнозируют увеличение спроса на их товары среди китайских покупателей.

Еще одной причиной называется падение курса фунта стерлингов к доллару с начала года на 13%, в то время как курс евро к доллару упал лишь на 9%.

По словам бывшего члена комитета по денежной политике Банка Англии Майкла Сондерса, приводимым Bloomberg, негативное влияние на британский фондовый рынок с точки зрения масштабных и долгосрочных тенденций оказал Brexit, который сильно снизил потенциальный ВВП.

Ранее владелец фонда прямых инвестиций Terra Firma, британский миллиардер Гай Хэндс призывал Консервативную партию Великобритании пересмотреть условия Brexit, отметив, что в противном случае британская экономика будет «откровенно обречена».

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