В МИД Польши заявили, что Варшава добивается наложения санкций ЕС на нефть из «Дружбы»

Варшава хочет, чтобы Евросоюз наложил санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы Польше не надо было платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. Об этом заявил глава МИД республики Збигнев Рау, передает ТАСС.

Он напомнил, что Варшава «обязалась использовать» нефть из России только до конца текущего года. Министр уточнил, что речь идет о нефти, которая поставляется в Польшу из северной ветки нефтепровода «Дружба».

«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — сказал дипломат.

Он отметил, что это важный момент для польского государства. Как указал Рау, Варшава надеется, что новый пакет санкций будет принят как можно скорее, и при этом будут учитываться ее ожидания.

«Если в этом году не дойдет до такого решения, то, выполняя наше обещание, мы как сторона, разрывающая договор, должны будем считаться с затратами», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Польша, которая является одним из основных покупателей российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Европе, может запретить закупки и из-за чего столкнется с дефицитом этого топлива в размере 700 тыс. тонн в год.