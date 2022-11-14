NYT: Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников на следующей неделе

Крупнейшая компания на рынке электронной коммерции Amazon планирует на следующей неделе уволить 10 тыс. человек или 3% от всех сотрудников. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники в американской организации.

В первую очередь собираются уволить сотрудников технического отдела, которые занимаются разработкой собственных устройств Amazon. Сокращения пройдут еще в отделе кадров и продаж.

Как пишет издание, за два года число занятых в Amazon выросло вдвое, а рост доходов компании замедлился. Другая причина — опасения компании наступления рецессии в США.

На прошлой неделе телеканал CNBC сообщил, что в компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) (признана в России экстремистской) уволят 13% сотрудников или 11 тыс. человек. Тогда же стало известно, что американский предприниматель Илон Маск, купивший социальную сеть Twiitter, уволил всех сотрудников отдела коммуникаций компании, кроме одного.

По информации сервиса Layoffs.fyi, в 2022 году более 100 тыс. работников IT-компаний потеряли работу в 2022 году. Турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на данные компании Crunchbase в то же время сообщила, что в технологической отрасли США уволили более 52 тыс. человек.