IKEA решила ликвидировать дочернее предприятие «Икеа Закупочные Услуги Рус»

Шведская торговая группа IKEA решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус», написало агентство «Интерфакс».

Как пишет издание, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», руководство IKEA решило ликвидировать компанию на внеочередном собрании участников этого предприятия 10 ноября.

«Икеа Закупочные Услуги Рус» принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%). За 2021 год компания получила выручку в размере 454 млн руб. и чистую прибыль — 31 млн руб. В задачи предприятия входило создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

3 марта пресс-служба торговой сети IKEA заявила, что компания временно приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. 15 июня объявили о запланированном увольнении сотрудников и продаже всех четырех заводов на территории России.

На прошлой неделе старший управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов заявил, что инвестиционная компания изучает возможность покупки российских активов шведской компании IKEA.