Илон Маск спрогнозировал биткоину долгую криптозиму, в которой цифровая валюта выживет

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал долгую криптозиму для биткоина, в которую первая цифровая валюта в мире выстоит. Так бизнесмен ответил на вопрос инвестора из США Джейсона Калаканиса о перспективах первой криптовалюты.

«Биткоин выживет, но зима может быть долгой», — написал миллиардер Маск ($195,4 млрд, по данным Forbes) в Twitter.

К 19:40 (мск) биткоин торговался за $16,449, согласно крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance.

На прошлой неделе председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский выразил мнение, согласно которому новый цикл роста курса биткоина может начаться в 2023 году.

Тогда же основатель Binance Чанпэн Чжао сказал, что рынок криптовалют накрыл настолько сильный кризис, что в ближайшее время могут закрыться некоторые компании.

До этого агентство Bloomberg написало, что криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве. Затем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств торговой компании Bankman-Fried Alameda Research, $2 млрд из которых пропало.