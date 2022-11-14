Во время масштабных проверок в сети кафе «АндерСон» заклеили камеры наблюдения

В 17 московских кафе сети «АндерСон» начались масштабные проверки. Основательница сети Анастасия Татулова сообщила «Газете.Ru», что представители налоговых органов заклеивают камеры в заведениях. Видеозапись из кафе на Таганской улице оказалась в распоряжении издания.

«Мы готовы к любым новым нападениям и проверкам. И «АндерСон» – абсолютная «белая» компания, мы исправно платим налоги и соблюдаем законодательство. К нам пришли, не объяснив, в чем мы виноваты, представители органов запугивают сотрудников и изымают личные вещи, заклеивают камеры в кафе, не дают снимать, не дают кафе функционировать», — сказала Татулова.

Она добавила, что сотрудники кафе фиксируют все нарушения в ходе проверок.

«Мы попросили помощи у предпринимательского сообщества, важно, чтобы все процедуры проходили максимально открыто и под общественным контролем. Поэтому сейчас на местах фиксируем все нарушения и все, что делается незаконно», — заключила предпринимательница.

О начале проверок во всех партнерских и собственных кафе сети «АндерСон» Татулова сообщила днем, 14 ноября. Она попросила помочь с поисками адвокатов и налоговых юристов, которые «прямо сейчас» готовы выехать на место.

«Нас последний год проверяют вдоль и поперек, у нас было 60 разнообразных налоговых запросов, ни по одному из них не нашли ничего», — написала Татулова в своем Telegram-канале.